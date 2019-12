Maltempo: disagi al traffico nelle province di Bologna e Modena

Disagi per il Maltempo in Emilia-Romagna, in particolare per la neve accompagnata da raffiche di vento. Rallentamenti alla circolazione nelle città e nelle province, anche nei tratti autostradali, alberi e rami caduti e mezzi pubblici finiti fuori strada, si registrano a Bologna e nel Modenese.

Nel pomeriggio nel capoluogo emiliano un autobus si è messo di traverso a causa del manto stradale scivoloso mentre a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, probabilmente per ghiaccio sull’asfalto, una corriera che svolgeva servizio scolastico e’ finita fuori strada. Gli studenti a bordo, che stavano rientrando a casa, sono stati fatti uscire dalle finestre del mezzo: per tutti solo accertamenti medici.

Circolazione a rilento anche in Valsamoggia e a Pianoro, sempre in provincia di Bologna, e a Medicina, nella bassa, dove in via Allende e’ caduto un albero sulla strada. Per rimuoverlo sono al lavoro i Vigili del fuoco del distaccamento volontario. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, sul nodo di Bologna, per la neve non sono stati registrati disagi. Sia a Modena che a Bologna, e nei comuni limitrofi, sono stati attivati i piani neve che prevedono il passaggio di spargisale e lame sgombraneve sulle strade. Nel Modenese, nel pomeriggio, si sono registrati rallentamenti in diversi tratti come la provinciale 623 all’altezza del casello di Modena sud, per mezzi pesanti incolonnati sul cavalcavia, sulle provinciali nella zone di Bomporto per un incidente e tra Modena e Carpi.