Bologna, rischiava di morire alla nascita per un tumore: in sei minuti i medici lo hanno salvato

Un tumore benigno lo stava uccidendo prima di nascere: il bimbo rischiava infatti di venire alla luce senza riuscire a respirare in quanto il cancro interessava i vasi linfatici. Provvidenziale l’intervento dei medici dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna: in sei minuti gli hanno liberato le vie respiratorie incubandolo, mentre il piccolo era ancora attaccato al cordone ombelicale perché ricevesse ossigeno.

La patologia si era sviluppata nella seconda parte della gravidanza, obbligando la madre a un parto cesareo in quanto la massa tumorale era assai voluminosa.

In seguito al primo intervento il bimbo è stato visitato dai neonatologi che lo hanno poi trasferito in rianimazione pediatrica. A pochi giorni dalla nascita il bimbo è tornato in sala operatoria per rimuovere il tumore che occupava il collo e arrivava fino alla colonna vertebrale.