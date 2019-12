Manovra, bonus latte artificiale: fino 400 euro al mese

Arriva un bonus per l’acquisto del latte artificiale per le mamme che non possono allattare, che potra’ arrivare fino a 400 euro al mese ed essere erogato fino al sesto mese di vita del neonato. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Sara’ un decreto del ministero della Salute entro marzo a stabilire i requisiti economici per l’accesso al bonus e per quali impedimenti all’allattamento al seno (condizioni patologiche, compresi i casi di ipogalattia e agalattia).