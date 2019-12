Boom Sonico, grande paura in Calabria nel primo pomeriggio: “sembrava un terremoto, pensavamo si rompessero le finestre”

Non è stato un terremoto a spaventare migliaia di calabresi intorno alle 15:45 di oggi pomeriggio: nella zona della Sila, in Provincia di Cosenza, da Bisignano a Rossano Calabro, in molti hanno avvertito un boato e uno spostamento d’aria a causa di un boom sonico. Si tratta di un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono. Un boato sonico viaggia attraverso l’aria quindi arriva in diversi luoghi in diversi momenti. Stando alla definizione scientifica, un boato sonico è prodotto da un aereo o da un altro oggetto che vola a una velocità uguale o superiore a quella del suono. Quando un velivolo viaggia a velocità supersonica la pressione di disturbo creata, o suono, che genera, si estende in tutte le direzioni.