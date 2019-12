Buon Solstizio d’Inverno 2019: i VIDEO più belli da condividere su Facebook e WhatsApp

Il 22 dicembre 2019 è il Solstizio: alle ore 04:19 UTC (05:19 ora italiana), inizia ufficialmente l’inverno astronomico. Il Sole si trova alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest. Successivamente la nostra stella comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore di luce aumenteranno gradualmente fino a raggiungere il culmine fra sei mesi, nel solstizio d’estate.

Il solstizio d’inverno è anche il giorno in cui si ha la maggior differenza tra la durata del giorno e della notte. Nell’emisfero australe accade esattamente l’opposto: a quelle latitudini è il solstizio d’estate.

In coda all’articolo proponiamo una selezione di video da condividere per augurare un Buon Solstizio 2019 e un Buon Primo Giorno d’Inverno.

Cos’è il solstizio

Il solstizio, che si verifica due volte ogni anno, è causato dalla diversa inclinazione dell’asse di rotazione della terra rispetto al piano dell’eclittica (piano dell’orbita su cui il nostro pianeta ruota intorno al sole).

Questa differenza causa, nel corso dell’anno, un moto apparente del sole nel cielo terrestre, che nel nostro emisfero fa sì che raggiunga il suo punto di elevazione massima rispetto all’orizzonte in corrispondenza del solstizio d’estate e quella minima nel solstizio d’inverno. Nonostante i solstizi ricorrano ogni anno con cadenza annuale, si tratta, in realtà, di un artificio introdotto dai nostri calendari: la data esatta tende a ritardare di circa 6 ore ogni anno ed è per questo che sono stati creati gli anni bisestili che servono proprio a recuperare il ritardo accumulato (24 ore ogni 4 anni), evitando che si crei una sfasatura tra il nostro calendario e le variazioni climatiche stagionali.

Per ulteriori approfondimenti: