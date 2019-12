Buone Feste 2019! Gli auguri arrivano anche dallo Spazio [VIDEO]

Gli auguri di Buone Feste 2019 arrivano anche dallo Spazio: la NASA ha pubblicato un video in cui l’equipaggio della Stazione Spaziale e il comandante Luca Parmitano fanno gli auguri in versione natalizia indossando una maglietta a righe bianche e rosse e con un gran finale con cappellini da Babbo Natale, capriola e albero di Natale. “Anche se molte persone in questo periodo dell’anno passano il tempo con famiglia e amici, noi – spiega Parmitano – abbiamo speciali amici a bordo, il nostro equipaggio, naturalmente non possiamo passare questi giorni con le nostre famiglie e pensiamo a tutte le persone che si trovano in aree critiche e pericolose per motivi di lavoro e anche loro non possono passare queste feste con le loro famiglie e con i loro amici“.

Gli astronauti potranno anche indulgere in un “cenone” a base di cibo disidratato, con tocco festivo: il menù comprende salmone affumicato, sidro di mele e cioccolata calda.

Although astronauts aboard the International Space Station are spending the holidays apart from their families, they have the holiday spirit — and some of the most important festive supplies. 🎄 Seasons greetings @Astro_Luca, @Astro_Christina, @Astro_Jessica and @AstroDrewMorgan! pic.twitter.com/vrsfZQEoTK

— Intl. Space Station (@Space_Station) December 23, 2019