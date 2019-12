Buone Feste 2019! Arriva la Vigilia di Natale: le IMMAGINI e le GIF più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Siamo ormai nel pieno delle festività natalizie: è il momento di fare gli auguri di “Buona Vigilia di Natale” e “Buone Feste 2019” alle persone care. Su app e social dilagano i post, su WhatsApp e Facebook siamo già bombardati.

Per l’occasione, proponiamo (gallery in alto) tante immagini e gif da condividere per augurare una serena e felice Vigilia di Natale 2019.

Vigilia di Natale: significato simbolico e religioso

La Vigilia di Natale è il giorno che precede il Natale, una delle principali festività del mondo cristiano: ha una forte valenza simbolica in quanto, nella notte, si celebra la nascita di Gesù, in una grotta di Betlemme, nella Giudea, regione della Palestina. Secondo i Vangeli, seguendo la stella di Betlemme, i Re Magi, venuti da Oriente, trovarono un bambino che giaceva in una mangiatoia e gli offrirono oro, incenso e mirra.

La Veglia notturna della Vigilia serve da transito verso il mistero della nascita del Dio che si fa uomo ed entra nella storia dell’umanità.

Per l’anno liturgico della Chiesa cattolica, la Vigilia di Natale è l’ultimo giorno dell’Avvento ed è anche l’ultimo dei nove giorni feriali della Novena di Natale, nonché il primo del tempo di Natale. Nella celebrazione della Veglia i fedeli si riuniscono in preghiera dalla tarda serata sino all’alba del giorno di Natale.