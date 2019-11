Buongiorno e Buon 1° giorno di Dicembre: IMMAGINI e VIDEO da condividere oggi su Facebook e WhatsApp

Oggi inizia il mese di Dicembre: con i suoi 31 giorni è il 12° e ultimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano.

Il nome dicembre deriva da decem, dieci in latino: era il decimo mese del calendario romano, che cominciava con il mese di marzo.

I suoi giorni festivi sono l’8 “Festa dell’Immacolata”, il 24 (Vigilia di Natale) il 25 (Natale) ed il 31 (Notte di San Silvestro).

Ricordiamo inoltre che il 22 dicembre alle ore 05:19 ora italiana inizierà ufficialmente l’inverno astronomico.

A corredo dell’articolo le immagini (in alto) e i video (in basso) per augurare “Buongiorno” e un “Buon inizio del mese di Dicembre“!