Stava addobbando per Natale un albero al Passo della Presolana, ma è caduto da un’altezza di cinque-sei metri ed è morto. L’incidente nel Bergamasco, la vittima è un 34enne per il quale a nulla è servito l’immediato soccorso. Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Clusone, competenti per territorio.