Roma, il Campidoglio: “I dati diffusi dalla stampa sulla caduta degli alberi sono privi di fondamento”

“Sono privi di fondamento i dati diffusi da alcuni organi di stampa secondo i quali sarebbero stati 460 gli alberi crollati a Roma nel 2019. Tali numeri sono inesatti e non trovano corrispondenza in alcuna fonte ufficiale”. E’ quanto precisa una nota del Campidoglio, ricordando che “durante l’ondata di maltempo del 13 dicembre scorso si contano 43 alberi caduti e non 60 che è invece il numero totale degli interventi effettuati dal Centro Emergenza Verde del Dipartimento Tutela Ambientale”.

“Sempre in riferimento all’evento del 13 dicembre si precisa, inoltre, che gli interventi sulle alberature di competenza del Dipartimento e più specificatamente del Cev (Centro emergenza verde) sono state tutte eseguite con tempistica immediata. Solo il 15-20% di tutti gli interventi di Protezione civile richiesti – chiarisce la nota – era di competenza del Dipartimento tutela ambientale. Al momento il Dipartimento sta registrando gli schianti di alberi avvenuti nell’anno in corso con un dato parziale che ammonta a 72 esemplari.”

“Per quanto riguarda l’anno 2018, infine -conclude la nota del Campidoglio- in base ai dati in possesso del Dipartimento gli alberi caduti risultano essere 178 e non 400 come riportato dalle stesse testate, e vanno associati in particolare alla nevicata di febbraio”.