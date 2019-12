Calabria stretta nella morsa di freddo, neve e grandine: è la prima vera ondata di gelo della stagione [VIDEO]

La prima vera ondata di gelo si sta abbattendo in queste ore sul Sud Italia. La Calabria è stretta nella morsa del freddo che sta interessando diverse zone, con neve anche a bassa quota. Questa mattina Reggio Calabria è stata colpita da una forte grandinata che ha scaricato 15mm di pioggia in centro città, facendo crollare la temperatura a +8°C in pieno giorno (ore 11:30). E’ la seconda grandinata che colpisce Reggio negli ultimi quattro giorni, dopo quella della notte di Vigilia di Natale. GUARDA IL VIDEO:

E anche nel resto della regione il freddo non sta dando tregua. In diverse località, anche a bassa quota, la neve ha iniziato a cadere copiosamente già da ore. Ecco le immagini che arriva da Cerchiara, dove una bufera di neve ha sferzato la zona questa mattina: