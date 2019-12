Cambiamenti climatici, COP25: corsa contro il tempo per un accordo

Corsa contro il tempo, nell’ultimo giorno della COP25, per la ricerca di un accordo sul clima.

Dopo altre 36 ore di negoziati, i Paesi firmatari dell’accordo di Parigi non hanno ancora raggiunto un’intesa su misure e scelte più radicali per combattere i cambiamenti climatici.

Ieri le posizioni erano distanti su diversi argomenti chiave e molti Stati avevano espresso la loro frustrazione, indicando la mancanza di ambizione degli ultimi progetti di testi messi sul tavolo della presidenza cilena.

Lunga notte di negoziati per i delegati, che hanno discusso a lungo soprattutto sulla questione delle emissioni da carbone.

I colloqui sono appena entrati nel “secondo tempo supplementare”: dovevano terminare venerdì ed invece sono nel loro 14° giorno.