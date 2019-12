Cambiamenti climatici, UNICEF: 503 milioni di bambini vivono in zone a rischio di inondazioni

L’Unicef, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP25, ricorda che la crisi climatica è una crisi dei diritti dei bambini: 503 milioni di bambini vivono in zone ad altissimo rischio di inondazioni a causa di eventi meteorologici estremi; 160 milioni di bambini vivono in zone con alti livelli di siccità – ed entro il 2040, 1 bambino su 4 vivrà in zone di estremo stress idrico; 300 milioni di bambini respirano aria tossica – 17 milioni di loro hanno meno di 1 anno di età e 600.000 bambini sotto i cinque anni ogni anno a causa di polmonite e altri problemi respiratori.

In dettaglio, attualmente circa 503 milioni di bambini vivono in zone ad altissimo rischio di inondazioni a causa di eventi meteorologici estremi come cicloni, uragani e tempeste, nonché dell’innalzamento del livello del mare.

Circa 160 milioni di bambini vivono in zone con alti livelli di siccità – ed entro il 2040, 1 bambino su 4 vivrà in zone di estremo stress idrico. Esistono tecnologie per gestire efficacemente l’acqua, ma maggiori investimenti per aumentare le tecniche possono aiutare a localizzare, estrarre e gestire l’acqua in modo sostenibile.

Circa 300 milioni di bambini respirano aria tossica – 17 milioni di loro hanno meno di 1 anno di età. Questi bambini vivono in aree in cui i livelli di PM2.5 superano di sei volte i limiti internazionali fissati dall’OMS ; questo ha un effetto negativo immediato e a lungo termine sulla loro salute, sulle funzioni cerebrali e sullo sviluppo. Fonti di energia più pulite e rinnovabili, l’accesso a prezzi accessibili ai trasporti pubblici, più spazi verdi nelle aree urbane e una migliore gestione dei rifiuti che impedisca la combustione aperta di sostanze chimiche nocive possono contribuire a migliorare la salute di milioni di persone. L’aria tossica – causata in gran parte dalle emissioni di carbonio e da altri gas serra – ha gravi conseguenze per i bambini piccoli, contribuendo alla morte di circa 600.000 bambini sotto i cinque anni ogni anno a causa di polmonite e altri problemi respiratori.

L’Unicef ricorda che la crisi climatica minaccia di rallentare i progressi sui diritti dei bambini senza sufficienti investimenti urgenti in soluzioni a beneficio dei bambini più vulnerabili. “Dagli uragani alla siccità, dalle inondazioni agli incendi, le conseguenze della crisi climatica ci riguardano tutti, colpendo maggiormente i bambini e minacciando la loro salute, istruzione, protezione e sopravvivenza“, ha affermato Gautam Narasimhan, consigliere senior Unicef per il cambiamento climatico, l’energia e l’ambiente. “I bambini sono attori essenziali per rispondere alla crisi climatica. È nostro dovere nei loro confronti mettere tutti i nostri sforzi per trovare soluzioni che sappiamo possono fare la differenza, come ridurre la vulnerabilità ai disastri, migliorare la gestione delle risorse idriche e garantire che lo sviluppo economico non avvenga a scapito della sostenibilità ambientale“.