Cambiamento climatico, Conte: “I bisogni dei cittadini devono essere al centro della discussione”

“Proprio i bisogni dei cittadini devono essere al centro della discussione che il Consiglio europeo avrà riguardo al cambiamento climatico. È, questo, un tema che certamente tocca da vicino proprio il futuro dell’Europa. In questo Consiglio europeo si entra nel vivo dell’ambizione dell’Unione europea sulla questione, dopo la difficile discussione avvenuta al Consiglio europeo del giugno scorso, con posizioni distanti e scettiche di alcuni Stati membri“: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre.