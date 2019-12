Capodanno: Milano 2ª città più cercata dagli italiani al mondo

Milano meta dei viaggi degli italiani per Capodanno. Secondo il motore di ricerca di viaggi Jetcost il capoluogo lombardo è la seconda città più ricercata al mondo da parte degli italiani per salutare l’arrivo del nuovo anno. Il dato risulta dalle ricerche su Jetcost per voli aerei tra il 27 dicembre 2019 e il 2 gennaio 2020.

Altre 8 città italiane (Napoli, Catania, Roma, Palermo, Bologna, Torino, Bari e Venezia) sono risultate tra le 20 mete più ricercate in tutto il mondo dai viaggiatori nostrani.

Jetcost analizza regolarmente le ricerche che vengono effettuate attraverso il suo sito web in modo da ottenere dati molto affidabili quando si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. L’analisi dei risultati per il periodo di Capodanno indica che le capitali e le grandi città dei principali paesi europei sono, insieme alle città italiane, le destinazioni che occupano le migliori posizioni della lista, Londra (1), Parigi (3), Barcellona (4), Amsterdam (6), Praga (9), Madrid (10), Vienna (12), Lisbona (14), Berlino (16) e Budapest (18).

Le destinazioni più ricercate dagli italiani per il periodo di Capodanno:

1. Londra

2. Milano

3. Parigi

4. Barcellona

5. Napoli

6. Amsterdam

7. Catania

8. Roma

9. Praga

10. Madrid

11. Palermo

12. Vienna

13. Bologna

14. Lisbona

15. Torino

16. Berlino

17. Bari

18. Budapest

19. Venezia

20. Lamezia Terme