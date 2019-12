Allarme in tutta Italia per le capsule di caffè che rilasciano pezzi di plastica nelle tazze: ecco il lungo elenco pubblicato dal Ministero

Il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di avvisi in merito al richiamo di capsule di caffè per ‘rischio fisico’. Secondo quanto si apprende le capsule rilasciano particelle di plastica nella tazzina durante il processo di erogazione, con conseguenti danni per la salute dei consumatori. “Il consumo dei prodotti potrebbe presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di plastica“, si legge sul sito del Ministero.

Ecco la lista delle capsule ritirate, vendute in diversi supermercati e con differenti marchi e formati, prodotte da Beyers Caffè Italia Srl (BCI):