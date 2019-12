Cartoline di Santa Lucia, magica FOTOGALLERY della NEVE al Nord mentre al Sud sta iniziando la Tempesta

Continua a nevicare in pianura al Nord: nel pomeriggio di Santa Lucia la neve ha imbiancato anche Bologna e gran parte della Romagna, come possiamo osservare dalle spettacolari immagini che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. In alcuni casi, soprattutto in Romagna, sta nevicando con forte vento (fino a 50–55km/h), determinando vere e proprie bufere di neve con temperature ferme a 0°C per tutto il giorno. Le foto in diretta sono davvero incantevoli e rendono l’idea dello scenario invernale e tipicamente natalizio che si respira in queste ore in gran parte della pianura Padana.

La “Tempesta di Santa Lucia” deve ancora iniziare al Centro/Sud, dove le temperature sono di gran lunga più elevate, basti pensare agli attuali +17°C di Ventotene, +15°C di Palermo e Cagliari, +14°C di Roma. Inizia ad alzarsi un forte vento di maestrale con raffiche misurate di 91km/h a Olbia, 78km/h a Ponza, 71km/h a Pomezia, ma è ancora solo l’inizio di una burrasca da uragano che flagellerà il Sud per tutta la notte e anche per gran parte della giornata di domani.

Intanto le precipitazioni si stanno intensificando in Campania, dove spiccano i 143mm di pioggia già caduti ad Acerno (Salerno), ma anche nel Lazio (73mm a Genazzano, Roma) e nella Sicilia sud/occidentale, con 63mm caduti a Caltabellotta (Agrigento).

Sta per iniziare una lunga notte da incubo per il maltempo al Sud.

