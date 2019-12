“Centauro o minotauro?”: grande partecipazione alla presentazione del libro che svela l’enigma sullo stemma di Taormina

È stato presentato a Palazzo Duchi di Santo Stefano di Taormina il volume “Centauro o Minotauro? Genesi ed interpretazioni storiche dello Stemma di Taormina”, edito da Maurfix, che raccoglie i risultati della ricerca condotta dalla storica Cettina Rizzo sul simbolo della città. Il libro vuole dare una risposta all’annoso interrogativo legato alla denominazione di Taormina: Città del Centauro o de Minotauro? Partendo da questo intrigante enigma si sono susseguiti gli apprezzati interventi dell’autrice, ispettrice onoraria dei siti archeologici di Naxos e Taormina che per anni ha collaborato con le Soprintendenze di Siracusa e Messina, di Maria Concetta Calabrese, docente di Storia Moderna presso l’Università degli Studi di Catania, e di Filippo Grasso, docente di Analisi di mercato nel corso di laurea in Scienze del Turismo dell’Ateneo messinese. L’evento è stato promosso e organizzato dalla casa editrice Maurfix con il patrocinio del Comune di Taormina.

«Lo stemma della città riassume la storia e l’identità culturale di Taormina – ha detto il sindaco Mario Bolognari – Questi studi sono fondamentali per riscoprire se stessi e sentirsi comunità. Le conclusioni a cui giunge Cettina Rizzo nel suo lavoro di ricerca sullo stemma civico mettono in evidenza ancora una volta il fatto che Taormina ha mille facce, ha una storia lunga e soprattutto ha una convergenza di culture che nei vari secoli si sono succedute». Dopo i saluti istituzionali dello stesso primo cittadino, dell’assessore ai Beni culturali, Francesca Gullotta, e l’intervento dell’editore Maurizio Andreanò, si è sviluppato un interessante e partecipato dibattito, moderato dalla giornalista Giusy Bottari, della testata Pickline.

«Per esorcizzare la liquidità del nostro tempo – ha evidenziato l’assessore Gullotta, che ha anche firmato la prefazione del libro – bisogna necessariamente riappropriarsi della nostra memoria collettiva. E lo stemma civico è senza dubbio uno strumento per condividere questa appartenenza comune e recuperarne i valori. Il lavoro di Cettina Rizzo è pregevole perché crea un ponte tra le generazioni in quanto recupera il nostro passato, lo custodisce e lo trasferisce alle generazioni future che avranno una fonte autorevole da cui attingere». Tra gli ospiti, anche il sindaco di Castelmola Orlando Russo, il presidente della Fondazione Mazzullo Giuliana Colavecchio e una delegazione del gruppo guide turistiche di Taormina.