“Che emozione rivedere dallo spazio la mia Sicilia”: Luca Parmitano ‘a lezione’ dalla Stazione Spaziale

“Rivedere dallo spazio la mia terra, la Sicilia, mi ha provocato tante emozioni. Ho provato mille sensazioni, nostalgia, voglia di tornare a casa, l’orgoglio per la mia terra“. Luca Parmitano, dalla Stazione spaziale ha donato un racconto storico alla scuola media “Santa Lucia” di Lipari che è l’unica della Sicilia ad avere avuto questa straordinaria opportunità: collegarsi con l’astronauta nello spazio. Gli alunni in due riprese per circa trenta minuti lo hanno “bombardato” di domande manifestando tutte le curiosita’, ma Parmitano si e’ particolarmente emozionato alla domanda di Nunzia Manganato, 13 anni, che frequenta la terza media nella borgata di Pianoconte, sulla Sicilia. “Mi manca molto – ha risposto – mi manca la mia famiglia, la mia gente, ma tornero’ presto?”. Per l’esame superato da tutti a pieni voti, a fine diretta, il preside Renato Candia ha esultato.