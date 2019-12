I cibi nello spazio sono alterati nel gusto?

È possibile seguire il collegamento, in programma sabato 7 dicembre alle 12:44, ai link sotto riportati o tramite la pagina ARISS / AMSAT:

Gli studenti delle scuole ‘B. Pascal’ di Roma e dell’Istituto Comprensivo Lipari ‘Santa Lucia’ sull’isola omonima, hanno in serbo una lista di interessanti domande da rivolgere all’astronauta dell’ESA di nazionalità italiana attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con la missione Beyond.

Queste iniziative sono organizzate nell’ambito del programma educativo internazionale ARISS, (Amateur Radio on International Space Station) e coordinate, in Italia, dall’AMSAT Italia.

Partito lo scorso 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan ed al cosmonauta russo Alexander Skvortsov di Roscosmos, Luca Parmitano e compagni di equipaggio hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un viaggio di poco più di 6 ore a bordo della navetta russa Soyuz.

Parmitano fa parte della Spedizione 60/61 e la sua attuale missione è denominata Beyond.

Il 2 ottobre, dopo una breve cerimonia per il cambio di comando – e la consegna simbolica della ‘chiave’ della Stazione -, Luca Parmitano è diventato comandante dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, ruolo per il quale l’astronauta si sente molto onorato ma anche pronto ad affrontarlo con umiltà ed impegno per garantire la sicurezza dell’equipaggio stesso ed il successo della missione.

La pagina italiana dell’ESA vi terrà aggiornati su questo programma educativo annunciando i collegamenti radioamatoriali che di volta in volta verranno organizzati.