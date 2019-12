Allerta Meteo, enorme ciclone extra-tropicale nell’Atlantico: allarme per la Notte di San Silvestro [MAPPE]

Meteo – Sembra che finiremo il 2019 e inizieremo il 2020 con un intenso ciclone extra-tropicale sul Nord Atlantico. I modelli concordano sulla rapida intensificazione di un ciclone nella giornata di oggi sull’Atlantico, appena ad est di Terranova. Le altezze geopotenziali a 500hPa sul Nord Atlantico svelano che due onde di Rossby si stanno spostando dal Nord America all’Atlantico. L’onda orientale si approfondirà notevolmente e inizierà una ciclogenesi quando arriverà sulla corrente nordatlantica nelle ore pomeridiane. Il ciclone formerà presto un nucleo e un campo del vento molto intensi con venti da uragano. Si prevede che la pressione centrale scenda molto rapidamente da circa 980hPa intorno ai 960hPa, determinando quindi un periodo di 12-18 ore di rapida intensificazione tra oggi e domani, 1 gennaio 2020.

Il sistema maturerà nel corso della giornata, poi inizierà una tendenza al graduale indebolimento nel corso della notte tra 1 e 2 gennaio, mentre continuerà verso l’Europa occidentale-nordoccidentale (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Il ciclone raggiungerà l’Europa occidentale giovedì 2 gennaio, ma sarà già molto più debole rispetto al giorno precedente, quindi non sono previste grandi minacce per Irlanda e Regno Unito.