Il ciclone Belna investe il Madagascar: crolla diga, almeno 2 morti

Il ciclone tropicale Belna ha effettuato il “landfall” in Madagascar nelle scorse ore: ha colpito il nordovest dell’isola, provocando 2 morti, secondo quanto confermato dall’ufficio nazionale per la gestione del rischio disastri. Le vittime sono un bambino e un anziano, deceduti a seguito del cedimento di una diga a Soalala, località allagatasi per il cedimento dell’infrastruttura.

Il ciclone ha generato piogge torrenziali e venti hanno raggiunto picchi di 180km/h, scoperchiando case e provocando ingenti danni. Al momento si registrano 1.300 sfollati a Soalala e 172, tra cui 120 bambini, nella città portuale di Mahajanga.