Ciclone bomba in Islanda, tanti danni, blackout e strade impraticabili: case sommerse dalla neve [FOTO e VIDEO]

Il ciclone bomba sull’Islanda ha cominciato a perdere potenza, ma non senza aver lasciato danni considerevoli sulla sua scia, soprattutto quando si tratta di condizioni delle strade. Quasi tutte le strade del Paese sono state chiuse a causa delle condizioni proibitive, con venti che soffiavano fino a 190km/h e condizioni di blizzard estreme. I soccorritori sono stati sommersi dal lavoro, rispondendo a circa 600 chiamate di emergenza, la maggior parte delle quali erano relative a blackout o alla messa in sicurezza di piccole imbarcazioni nei porti. Non ci sono state notizie di feriti gravi e i danni strutturali sono stati minimi. In alcuni casi, ci sono stati tetti divelti e alberi abbattuti.

Nel nord-ovest del Paese, colpito più duramente dalla tempesta, la fornitura di energia elettrica è stata interrotta in diverse comunità e alle Isole Westman, i venti sono stati così violenti da rovesciare un camion. Nella parte nordoccidentale dell’Islanda, violente condizioni di blizzard hanno letteralmente ricoperto una casa in uno spesso strato di neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). La città di Holmavik, infatti, è stata sferzata da venti di 160km/h. La casa in questione era quasi completamente sparita sotto la neve, incluse la maggior parte delle porte e delle finestre. “Credo che ci sia una finestra qui. Stavo tentando di uscire da questa porta, ora capisco perché non ha funzionato”, dice il proprietario della casa riguardo una porta totalmente bloccata dalla neve.