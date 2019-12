Meteo, ciclone bomba sull’Islanda: venti a 190km/h e condizioni di blizzard estreme, attesi 2 metri di neve [FOTO e VIDEO]

Condizioni di vento estremo e potenzialmente letali sono in corso sulla metà occidentale dell’Islanda a causa di un ciclone lungo le parti sudorientali dell’isola. Immagini satellitari davvero eccezionali quelle di un ciclone molto profondo centrato sull’Islanda (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Il ciclone si sta muovendo lentamente verso est, ma sulla metà occidentale del Paese sono in corso i venti più forti, di intensità di uragano. Ieri la pressione centrale era di circa 948-949hPa, ma si stava riducendo ancora. Incredibile il gradiente di pressione sulla metà occidentale dell’Islanda, il perfetto esempio di una violenta tempesta di vento sull’area. Numerose stazioni meteorologiche hanno riportato raffiche di oltre 150km/h, alcune già vicine ai 190km/h e le condizioni si stanno intensificando (vedi foto della gallery e video in fondo all’articolo).

Il Met Office islandese ha aggiornato le parti nordoccidentali dell’Islanda con un’allerta rossa e condizioni simili ora sono attese anche più ad ovest. È la prima volta che viene emessa un’allerta di questo livello nell’Islanda nordoccidentale da quando è stato implementato il nuovo sistema di allerta diversi anni fa. Sono in corso condizioni estreme di blizzard, che peggioreranno ancora, mentre continuano nevicate eccezionali e venti da uragano. Si prevedono accumuli di 150-200cm di neve sulle parti settentrionali dell’isola. Molta neve prevista su tutta la metà settentrionale dell’isola con i venti di Foehn che dovrebbero impedire che la neve si diffonda nelle parti meridionali e sudoccidentali dell’Islanda. Per quanto riguarda i venti, il modello ICON-EU è il più aggressivo, indicando raffiche massime fino a 270km/h localmente!

Anche oggi sarà una giornata con una violenta tempesta di vento e intense nevicate e condizioni di blizzard per una situazione molto pericolosa. Residenti e turisti sono stati esortati a non mettersi in viaggio fino a stasera a causa delle condizioni proibitive.

Sauðárkrókur, la città più grande dell’Islanda nordoccidentale, è rimasta senza energia elettrica per oltre due ore a causa del maltempo estremo. Altre città nel nord dell’isola hanno dovuto fare i conti con i blackout poiché le linee elettriche sono state danneggiate da vento, ghiaccio e neve. Sono stati cancellati tutti i voli all’aeroporto di Keflavík dal primo pomeriggio di ieri, mentre alcuni voli di questa mattina sono stati cancellati o ritardati. La tempesta, inoltre, sta aumentando il rischio valanghe, soprattutto nel nord del Paese.