Allerta Meteo, “ciclone bomba” in Islanda: venti di 200km/h e picchi di 2 metri di neve, scenario letale [MAPPE]

Sul Nord Atlantico continua un pattern attivo in questa settimana. Un mostruoso ciclone con pressione intorno ai 940hPa si svilupperà sull’Islanda e aumenterà notevolmente la minaccia di forte maltempo con lo sviluppo di estreme quantità di neve, venti pericolosi e grandi cumuli di neve. Il risultato saranno strade impraticabili e circolazione fortemente alterata tra domani, martedì 10, e mercoledì 11 dicembre.

Il ciclone inizia la sua rapida intensificazione stanotte ad ovest dell’Islanda. La pressione centrale dovrebbe rapidamente scendere da 975hPa a quasi 950hPa. Il campo del vento si intensificherà mentre il ciclone si sposterà sull’Islanda domani. È sempre più probabile che la pressione centrale scenda al di sotto dei 940hPa, mentre il ciclone rallenta sulle parti orientali e sudorientali dell’Islanda. Questo aumenterà notevolmente le nevicate orografiche sul nord dell’isola, dove si svilupperanno intense condizioni di blizzard. Alla fine della giornata di mercoledì 11, il ciclone inizierà ad indebolirsi mentre si sposterà in direzione est verso il Mar di Norvegia.

Essendo un ciclone estremamente profondo, con la pressione centrale che probabilmente si spingerà al di sotto dei 940hPa, introdurrà violenti venti sul lato settentrionale del sistema, probabilmente con velocità da uragano oltre i 150km/h, persino oltre i 200km/h sul terreno montuoso dell’Islanda settentrionale (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Inoltre, intense precipitazioni orografiche si combineranno con i forti venti. I modelli concordano su un’estrema quantità di neve in 48 ore tra martedì e mercoledì, con 100-200cm di neve fresca in molte aree! Si svilupperanno condizioni estremamente pericolose e potenzialmente letali a causa delle intense condizioni di blizzard associate a grandi cumuli di neve. La maggior parte delle strade sarà bloccata.

I quantitativi di neve più alti sono previsti nei pressi di Akureyri, città nell’Islanda settentrionale, e soprattutto sulla catena montuosa ad ovest, dove le caratteristiche orografiche saranno massimizzate. Secondo le previsioni ECMWF per Akureyri, le nevicate saranno molto intense: potrebbero raggiungere gli 85cm domani e ulteriori 60cm circa il giorno seguente. Le nevicate dovrebbero poi diminuire nella giornata di giovedì 12 dicembre.