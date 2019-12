Cina: “Lo spazio non diventi un campo di battaglia”

La Cina si augura che la comunità internazionale, in particolare le grandi potenze interessate, adotti un atteggiamento cauto e responsabile per evitare che lo spazio cosmico diventi un nuovo campo di battaglia. E’ necessario compiere sforzi comuni per preservare la pace e la tranquillità duratura. Lo ha affermato oggi un portavoce del ministero degli Esteri.

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato ieri il National Defense Authorization Act per il 2020, che prevede l’istituzione della Space Force, un nuovo reparto militare statunitense all’interno del Dipartimento dell’Aeronautica Militare e guidato dal capo delle operazioni spaziali.

Geng Shuang ha dichiarato che questa iniziativa rivela il rischio crescente della tendenza ad armare lo spazio e a renderlo un campo di battaglia, la Cina e’ profondamente preoccupata. Rimarcando che lo spazio cosmico e’ un bene comune di tutta l’umanita’, Geng ha dichiarato che e’ interesse comune e responsabilita’ di ogni nazione assicurare l’uso pacifico dello spazio cosmico e prevenire la corsa agli armamenti. Il portavoce ha aggiunto che la situazione attuale ha dimostrato la crescente necessita’ di stabilire un quadro giuridico relativo al controllo delle armi nello spazio cosmico, un’intesa che puo’ essere raggiunta solo attraverso la negoziazione.