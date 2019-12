Cinema Park: Il Re Leone torna in sala nei The Space Cinema

Proseguono le iniziative di The Space Cinema per avvicinare i giovani spettatori al grande schermo e arricchire l’offerta già presente nei multisala del circuito. Appuntamento speciale per domenica 8 dicembre con uno dei film d’animazione più amati della stagione cinematografica. Il live action de Il Re Leone torna nelle sale The Space Cinema grazie a Cinema Park ad un prezzo speciale di 2,90 €.

Un appuntamento che, in vista del periodo natalizio, arricchisce il palinsesto dedicato a tutto l’appassionato pubblico del circuito The Space Cinema. Dopo 25 anni dalla prima uscita, il reboot in live action del kolossal Disney, Il Re Leone, torna per far sognare grandi e piccini. Le immagini del nuovo Re Leone proporranno delle sorprese, la trama, invece, rispetta interamente quella del 1994: Simba è il futuro re, il cucciolo di Mufasa, sovrano temuto e rispettato, che non cerca la guerra e sa stare entro gli ampi confini del proprio regno. Scar, l’invidioso fratello minore di Mufasa, è pronto a macchiarsi di qualsiasi delitto per prendere il potere con l’inganno. Esiliato e convinto a torto di essere responsabile della fine dell’amato padre, Simba cresce lontano dalla Rupe dei Re finché il passato non torna a cercarlo e a domandargli di assumersi le sue responsabilità.

È possibile acquistare i biglietti per accedere agli spettacoli mattutini di Deep – Un’avventura in fondo al mare sul sito ufficiale The Space Cinema.

L’attività, prevista non sarà presente nei seguenti The Space Cinema: su TSC Belpasso (CT), TSC Catanzaro (CZ), TSC Firenze (FI), TSC Lamezia Terme (CZ), TSC Montebello (PV), TSC Nola (NA), TSC Parma Campus (PR), TSC Rozzano (MI), TSC Salerno (SA), TSC Surbo (LE), TSC Terni (TR), TSC Vicenza (VI).