Clima, nuova tegola sulle auto elettriche: il freddo compromette le batterie, ma ci sono problemi anche con il caldo

Secondo recenti studi, il freddo riduce notevolmente le performance delle auto elettriche, soprattutto per quanto riguarda la vita della batteria. Uno studio di AAA (American Automobile Association) ha suggerito che le basse temperature possono ridurre il range delle batterie nella maggior parte delle auto elettriche di oltre il 40%. Lo studio ha evidenziato che le prestazioni possono essere persino peggiori quando sono in uso i riscaldamenti interni. Tuttavia, non sono al sicuro neanche coloro che possiedono un’auto elettrica ma vivono in regioni calde, perché anche le alte temperature possono ridurre il range della batteria, sebbene in misura minore.

Non si tratta di danni permanenti: la batteria torna a livelli normali quando anche le temperature medie rientrano nella norma, ma anche in questo caso, questo rende le auto elettriche poco adatte per tutte quelle popolazioni che vivono in aree in cui le temperature non sono ideali. I proprietari di auto elettriche hanno iniziato a notare questo problema nel corso degli anni, scoprendo che i loro veicoli sono molto più sensibili alla temperatura di quelli che utilizzavano prima.

Greg Brannon, direttore di ingegneria automobilistica di AAA, ha spiegato che è importante per i conducenti di auto elettriche comprendere che questi veicoli hanno limitazioni nei climi estremi, in modo da non essere presi alla sprovvista e restare bloccati nel freddo se l’auto esaurisce la batteria.

Nello studio, AAA ha testato i modelli 2018 di BMW i3s, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf e il Tesla Model S 75D del 2017. Tutte queste auto hanno un range minimo di almeno 160km per carica, ma molti sono calati notevolmente quando esposte a temperature particolari, ossia -7°C, +24°C e +35°C. I ricercatori hanno scoperto che il driving range per questi veicoli scendeva del 12% con una temperatura di -7°C. Con i riscaldamenti interni in uso, questo range scendeva ad un incredibile 41% della sua normale capacità. Alla temperatura di +35°C, invece, la vita della batteria per questi veicoli scendeva in media del 4%. Tuttavia, il dato si aggravava con l’utilizzo del climatizzatore: a +35°C con il climatizzatore acceso, la vita della batteria era ridotta del 17%.

Uno dei consigli di AAA per contenere la riduzione del range della batteria è quello di scaldare i veicoli quando sono ancora in carica.