Clima, Timmermans: “Serviranno centinaia di miliardi di investimenti l’anno”

Serviranno “centinaia di miliardi di euro per anno” in investimenti per attuare il Green deal che la nuova Commissione europea intende portare avanti con l’obiettivo di raggiungere la neutralita’ dal carbone entro il 2050. E’ la stima fatta oggi dal vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans presentando il rapporto sullo stato dell’ambiente in Europa pubblicato dall’Agenzia europea competente.

“Facciamo qualche cosa, dobbiamo riparare la situazione abbiamo le tecnologie e i mezzi finanziari e dunque bisogna farlo anche se questo significa che dovremo investire centinaia di miliardi di euro all’anno”, ha precisato Timmermans senza però comunicare una cifra esatta ma parlando invece di un range compreso “tra i 180 e i 300 diciamo”, di miliardi di euro per anno. Il vicepresidente ha poi aggiunto che su tali investimenti si impiegheranno sia “soldi pubblichi, prestiti e soldi privati”.