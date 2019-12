Clima, Conte: “L’Ue può essere leader nella transizione energetica”

“Noi da soli non possiamo fare nulla, il tema dei cambiamenti climatici è un tema che non risolvere un piccolo paese come l’italia, non è neppure l’Unione Europea. Però, l’ho detto all’Ultimo consiglio Europeo, possiamo fare molto come Unione Europea. E’ inutile pensare che l’Unione Europea sia l’ombelico del mondo.

Ebbene, oggi la nuova frontiera è la svolta green: se vogliamo rivendicare un primato mondiale, la nuova frontiera e’ la leadership su questa dimensione”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno a Villa Madama. “Dobbiamo batterci contro il cambiamento climatico e diffondere questa sensibilità in altri paesi. Ovviamente dobbiamo additare la via della transizione industriale ed energetica”, ha aggiunto. “Abbiamo un primato sull’innovazione, dobbiamo continuare in questa direzione e non stancarci, cercando di essere in prima fila”.