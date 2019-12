Madrid, 15 dic. (Adnkronos/EuropaPress) – I delegati dei Paesi che partecipano alla 25esima conferenza dei contraenti della Convenzione sui cambiamenti climatici dell’Onu, la Cop25, non hanno trovato un accordo sull’articolo 6 dell’accordo di Parigi e si sono dati appuntamento a partire dal prossimo giugno per continuare a lavorare e per poter approvare un buon sistema per il mercato delle emissioni nel prossimo appuntamento, che si terrà a fine anno a Glasgow, in Scozia. (segue)