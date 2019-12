Clima, Costa: “Piano nazionale ‘all’ultimo miglio'”

Il Piano nazionale energia e clima italiano “è all’ultimo miglio, verrà firmato da tre ministri e inviato a Bruxelles” prima della fine dell’anno, come previsto. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, parlando con i giornalisti, a margine del Consiglio Ambiente in corso a Bruxelles.

I piani nazionali sono previsti dalla legislazione Ue e dall’Accordo di Parigi. Quello da presentare entro fine anno “tiene conto degli standard dati dalla Commissione precedente per il 2030 – ha spiegato Costa – ma con il nuovo green deal gli standard si alzeranno e ci sara’ un nuovo piano da presentare per noi, come per il resto d’Europa”.