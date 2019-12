Clima, Birol: “Se ne parla tanto ma le emissioni aumentano”

“Proprio in questi giorni è in corso la conferenza sul Clima di Madrid nel corso della quale si cercano gli strumenti e le strade per ridurre le emissioni e fermare il cambiamento climatico. Ma mentre succede tutto questo le emissioni globali aumentano”. E’ quanto ha affermato il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, nel corso della presentazione del Weo (World energy outlook) 2019 alla presenza del premier Giuseppe Conte, della presidente di Eni, Emma Marcegaglia e dell’ad Claudio Descalzi.

Il paradosso di tutto questo, ha aggiunto, “è che dal 2000 l’utilizzo del carbone è cresciuto e a politiche costanti la temperatura crescerà di 3 gradi negli anni a venire”. L’obiettivo della conferenza sul Clima di Parigi del 2015 era puntare a limitare l’aumento a 1,5 C, dato che ciò ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici.

Birol ha detto di giudicare positivamente il ‘green new deal’ europeo ma bisogna tenere presente che l’Ue “contribuisce alle emissioni globali solo per il 9%”. Quindi le azioni “per essere efficaci devono essere intraprese dai cosiddetti paesi in via di sviluppo affinche’ gli obiettivi non restino sulla carta“, ha concluso.