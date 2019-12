Clima, i giovani di Fridays For Future si preparano ad accogliere Greta a Torino con le note di “Bella Ciao”

Una canzone con le parole dedicate ai cambiamenti climatici e le note di Bella Ciao. E’ quella che verra’ intonata domani dai giovani di Fridays For Future, in occasione dello sciopero per il Clima a cui e’ attesa Greta Thumberg. A diffondere il testo, cosi’ da poterlo imparare, i giovani del movimento per l’ambiente sulle loro pagine social. Il Fff torinese ripropone poi l’immagine del grande sciopero del Clima che la giovane attivista aveva condiviso sul suo profilo. “Questa – scrivono – e’ la foto che Greta ha pubblicato il 27 settembre sul suo profilo: ora ha di nuovo scelto la nostra citta’ ed e’ il momento di farsi sentire”. I giovani del Fridays ribadiscono dunque che “domani saremo in piazza Castello dalle 14.30 a festeggiare il 50esimo presidio di Fff Torino insieme a Greta e tantissimi attivisti che da quasi un anno ormai si impegnano tutti i giorni per questo movimento e per chiedere ai governi azioni urgenti per contrastare la crisi climatica”.