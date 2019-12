Clima: intesa al vertice UE, ma senza la Polonia

Dopo una lunga discussione conclusa all’una di notte il vertice UE ha raggiunto un accordo a 27 per fissare al 2050 il raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione.

“Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili e della necessità di rafforzare l’azione climatica globale, il Consiglio Europeo appoggia l’obiettivo di raggiungere un’Ue climaticamente neutra entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi“: solo le conclusioni del Consiglio Europeo, approvate nella notte. “Uno Stato membro (la Polonia, ndr), in questa fase, non si può impegnare ad attuare questo obiettivo per quanto la riguarda e il Consiglio Europeo tornerà sulla questione nel giugno 2020“, hanno specificato i leader.