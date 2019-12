Clima, le Previsioni Meteo del Met Office per il 2020: “aumenterà la serie degli anni più caldi consecutivi”

Il prossimo anno proseguira’ la serie degli anni piu’ caldi della Terra. Le temperature probabilmente aumenteranno di 1,1 gradi Centigradi rispetto alla media relativa al periodo 1850-1900. Queste, in estrema sintesi, le previsioni annuali sulla temperatura globale del Met Office britannico. Stando ai dati il 2020 e’ destinato a estendere la serie degli anni piu’ caldi mai registrati a sei di fila. Il fattore determinante, ancora una volta, rimangono le emissioni di gas serra. La serie degli anni piu’ caldi del pianeta e’ iniziata nel 2015, quando il mondo ha superato di un grado le temperature preindustriali. Da allora ogni anno sono state registrate temperature vicine o superiori a questa soglia. L’anno piu’ caldo mai registrato fino ad oggi e’ il 2016, quando un significativo riscaldamento legato a El Nino nel Pacifico tropicale ha aumentato la temperatura globale.

Secondo il Met Office, le possibilita’ di un nuovo forte El Nino nel 2020 sono basse. Si prevede invece che la temperatura media globale il prossimo anno sara’ compresa tra 0,99 gradi Centigradi e 1,23 gradi Centigradi con una stima centrale di 1,11 gradi centigradi. “Gli eventi naturali – come il riscaldamento indotto da El Nino nel Pacifico – influenzano il sistema climatico, ma in assenza di El Nino, questa previsione fornisce un quadro chiaro del fattore piu’ forte che fa aumentare le temperature – le emissioni di gas serra”,afferma Adam Scaife, responsabile del Met Office per le previsioni a lungo termine. Secondo i ricercatori, le emissioni di anidride carbonica quest’anno sono leggermente aumentate, nonostante un calo nell’uso del carbone. L’ analisi annuale del Global Carbon Project sull’andamento delle emissioni suggerisce che la CO2 aumentera’ dello 0,6 per cento nel 2019. L’aumento e’ dovuto alla continua forte crescita nell’utilizzo di petrolio e gas. Secondo gli scienziati, la scala delle emissioni ha un impatto diretto sulle temperature.

I dati provvisori rilasciati all’inizio di questo mese dall’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) suggeriscono che il 2019 e’ in procinto di essere il secondo o il terzo anno piu’ caldo di sempre. Se questo fosse vero, il periodo 2015-2019 finira’ per essere il quinquennio piu’ caldo mai registrato. Il Met Office afferma di avere fiducia nelle loro previsioni per il 2020 basate su quanto accaduto negli anni precedenti. Lo scorso anno hanno stimato che il 2019 sarebbe stato 1,10 gradi Centigradi al di sopra del periodo 1850-1900. La temperatura effettiva registrata quest’anno da gennaio a ottobre mostra una media globale di 1,11 gradi Centigradi. “Le previsioni per il 2020 collocherebbero l’anno prossimo tra i sei anni piu’ caldi mai registrati, che sarebbero tutti avvenuti dal 2015”, dice Doug Smith, ricercatore del Met Office. “Tutti questi anni sono stati circa 1 grado Centigrado piu’ caldi rispetto al periodo preindustriale”, aggiunge. Con temperature che si avvicinano alla soglia di un grado, ci sara’ una rinnovata preoccupazione da parte degli scienziati che il mondo e’ sulla buona strada per violare il limite di 1,5 gradi Centigradi che molti ricercatori sostengono sia la soglia di impatto piu’ pericolosa. Il 2020 potrebbe quindi dare una spinta ai paesi a intensificare i loro piani per garantire che il mondo rimanga al di sotto della soglia di 1,5 gradi Centigradi.