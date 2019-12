Clima, Macron: “Difficile farsi sentire fra ‘club Greta’ e ‘club Trump'”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ritiene che sia difficile farsi sentire nella lotta contro il cambiamento climatico perché c’è una polarizzazione fra “la squadra di Greta” e “la squadra di Donald Trump”. Parlando all’Eliseo con 80 studenti e ricercatori del programma ‘Make our planet great again’, lanciato due anni fa, Macron ha dichiarato che nel dibattito sul Clima ci sono “il club di Greta e il club di Donald” e che “ci sono molte persone che hanno voglia di cambiare ma è molto dura perché non sarà mai abbastanza per Greta e sarà sempre troppo per Donald”.

“Ci sono delle persone che dicono con Greta: ‘Non fate niente’, il che è esasperante, colpevolizza e a mio avviso non fa muovere la gente. E ci sono coloro che con Donald dicono: ‘Non serve a niente ciò che fate, non funzionerà mai'”, ha proseguito Macron poco prima di partire per Bruxelles per un summit Ue consacrato in particolare alla questione del Clima.

“Vorrei che facessimo il nostro club” con l’obiettivo di arrivare al fatto che la gente “cambi il proprio comportamento, comprenda che è possibile e vorrei che noi li accompagnassimo“, ha detto ancora il presidente francese, chiedendo ai ricercatori presenti di aiutare a “convincere chi decide e l’opinione pubblica” per “rendere il cambiamento accettabile”. Le dichiarazioni di Macron giungono mentre Donald Trump ha definito “ridicola” la scelta del magazine Time di scegliere Greta Thunberg come persona dell’anno per il 2019.