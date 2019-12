Clima, Nancy Pelosi alla COP25: “L’impegno USA prosegue nonostante le politiche di Trump”

“Siamo qui per dire a tutti voi, per conto della Camera e del Congresso degli Stati Uniti, che continuiamo a farne parte“: lo ha affermato la presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, intervenendo alla conferenza sul Clima COP25 a Madrid per sottolineare che il mondo può continuare a contare sul suo Paese nella lotta contro il riscaldamento globale, nonostante la decisione del presidente Trump di ritirarsi dall’Accordo di Parigi.

“Vediamo una minaccia esistenziale“, ha aggiunto Pelosi. “Abbiamo una responsabilità morale verso le generazioni future di passare loro questo pianeta in una situazione migliore“, “consideriamo il cambiamento climatico come una questione di salute pubblica, una questione economica perché è la via alle nuove tecnologie verdi, e di sicurezza nazionale“.