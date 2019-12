Clima: oggi Greta Thunberg a Torino, in migliaia attesi in piazza

Attesa oggi pomeriggio a Torino Greta Thunberg, giovane attivista svedese che in piazza Castello incontrerà i giovani di Fridays for Future, in occasione del presidio organizzato in città contro i cambiamenti climatici.

Nonostante le nevicate delle ultime ore, sono attese decine di migliaia di persone: la sedicenne sarà accolta dalle note di “Bella Ciao”, con un testo che per l’occasione è stato rivisitato.

L’attivista avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa, ma l’evento è stato annullato su volontà della giovane, che ha richiesto il desiderio di riposarsi dopo le intense settimane di viaggio e la COP25 di Madrid.