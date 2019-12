Clima, il premier australiano respinge le critiche di Greta Thunberg: “Non sono qui per impressionare la gente all’estero”

Il premier australiano ha respinto al mittente le critiche dell’attivista Greta Thunberg che su Twitter aveva contestato il governo australiano per non volere collegare le crisi climatiche e le loro conseguenze – gli incendi – con il climate change. “Neanche le catastrofi come questa sembrano spingere ad un’azione politica. Come è possibile?“, ha twittato la sedicenne. Il premier Morrison, interpellato sulle sue parole, ha risposto che agirà negli interessi dell’Australia. “Faremo in Australia ciò che riteniamo sia giusto per l’Australia… Non sono qui per impressionare la gente all’estero“, ha spiegato.

Per Morrison c’è necessità di “una vera azione in materia di cambiamenti climatici” a tutti i livelli, ma suggerire che impegni maggiori in materia di lotta ai cambiamenti climatici avrebbe impedito gli incendi o eventi climatici estremi “è semplicemente falso“.