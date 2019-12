Clima Serbia: a Belgrado è stato l’autunno più caldo da 132 anni

L’inverno e’ ufficialmente iniziato e ha lasciato l’autunno piu’ caldo a Belgrado negli ultimi 132 anni, da quando le misurazioni meteorologiche sono state fatte in Serbia. I cittadini di Belgrado lo sapevano gia’ in modo non ufficiale, considerando che avevano trascorso settembre e ottobre, e persino parte di novembre, nei giardini dei loro caffe’ preferiti, passeggiando in magliette leggere, spesso anche con le maniche corte, perche’ alcuni giorni le temperature oscillavano tra 26 e 28 gradi. A Belgrado gira un detto: ‘Mi metto in pantaloncini corti e sandali e guido la mia macchina con gli pneumatici invernali‘ (per legge obbligatori dal 1. novembre). Tutto cio’, tuttavia, e’ stato oggi confermato dai dati ufficiali dell’Istituto idrometeorologico della Repubblica: i belgradesi hanno avuto l’autunno piu’ caldo dal 1887. Secondo i calcoli meteorologici settembre, ottobre e novembre hanno avuto una temperatura media di 16,2°C.