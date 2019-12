Clima: Torino ospiterà il 3° raduno internazionale di Fridays For Future

La città di Torino ospiterà il 3º meeting internazionale dei Fridays For Future, che si terrà ad agosto. Lo comunica il gruppo torinese. Dopo mesi di selezione, in cui sono state esaminate 20 città di tutta Europa, la volata finale a 2 tra Torino e la tedesca Dresda ha premiato la città italiano. Alla votazione finale hanno partecipato oltre 200 città di 25 paesi diversi. Torino ha vinto con il 76% dei voti. “Non vediamo l’ora di accogliere gli oltre 500 ragazzi e ragazze che renderanno Torino, per una settimana, la capitale europea della lotta alla crisi climatica – scrivono su facebook i Fridays for Future torinesi – A Torino arriveranno scienziati, ricercatori, attivisti di tutte le provenienze per discutere con noi su quali scenari ci si prospettano davanti e di come possiamo fare per risolvere la crisi climatica”.

Clima, FFF Torino: “Greta ci ha confermato che farà tutto il possibile per essere qui”

“La fondatrice del movimento Fff, Greta Thunberg, durante la manifestazione che si è svolta a Torino venerdì scorso ci ha confermato che farà tutto il possibile per partecipare al nostro meeting. Saremo molto felici di ospitarla nuovamente da noi’‘. Così i ragazzi di FridaysForFuture Torino commentano la notizia che sarà il capoluogo piemontese ad ospitare l’estate prossima il meeting internazionale del movimento. ”L’organizzazione del meeting inizierà già la settimana prossima – fanno sapere gli esponenti torinesi di Fff: a Torino abbiamo già individuati 50 volontari che seguiranno la gestione dell’incontro da qui all’estate 2020. Le date di inizio e fine del meeting non sono ancora state definite, perché la nostra intenzione è quella di sondare le disponibilità degli attivisti stranieri e capire quali sono i giorni per loro più comodi. Possiamo già dire con certezza che la durata sarà di 5 giorni e che avverrà o nell’ultima settimana di luglio o nella prima di agosto”.

Clima, Appendino: “Renderà Torino un megafono per il mondo”

“Sarà a Torino il prossimo raduno internazionale dei Fridays For Future“. Ad annunciarlo con un post su Fb la sindaca Chiara Appendino che sottolinea: “un risultato che si deve al grande lavoro del gruppo dei Fridays For Future Torino e in cui la Città ha creduto sin dall’inizio”. “Ma – aggiunge – anche un segnale, un segnale importante che ancora una volta mette al centro la priorità dell’emergenza climatica, rendendo Torino megafono per tutto il mondo. Grazie a chi lo ha reso possibile“.