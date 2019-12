Clima: Corecom premia 3 vincitori per ‘Toscana in spot’

‘Il Castello’ di Francesca Castriconi, ‘Memento Lucem’ di Federica Montagni e ‘Cambia?mente’ di Giacomo Gandossi, sono i tre video vincitori di ‘Toscana in spot’, l’iniziativa promossa dal Comitato regionale per le comunicazioni e rivolta a giovani videomaker e autori radiofonici. Tema del concorso erano le tematiche del cambiamento climatico e stili di vita quotidiani.

A svelare i vincitori, oggi nell’Auditorium de La Nazione di Firenze, e’ stato il presidente del Corecom Enzo Brogi, che ha parlato dell’importanza del bando pensato “per sostenere nuove tecnologie e professionalita’, per offrire ai giovani opportunita’ e motivazioni al lavoro e per promuovere un’idea che sappia, in appena un minuto, colpire l’attenzione dei cittadini”. La prima classificata, Francesca Castriconi, si e’ aggiudicata 5mila euro, segue Federica Montagni che ottiene 3mila euro e il video di Giacomo Gandossi che vince 2mila euro. Madrina dell’evento e’ stata la cantante Dolcenera che ha ricordato di aver “scritto ‘Amaremare’ in collaborazione con Greenpeace” perche’ “ho sentito la necessita’ di far emergere sul piano della creativita’ il tema della salvaguardia dell’ambiente”.