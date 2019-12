Code di mazzancolle tropicali ritirate dal mercato per rischio chimico legato a “valori di solfiti oltre i limiti di legge“. Il richiamo volontario per allerta sanitaria – come si legge sul sito web del Ministero della Salute – riguarda il lotto n°1909413-0, del prodotto denominato ‘Code di mazzancolla tropicali 36/40’ a marchio ‘Luna nera’, importate dall’Ecuador.