Coldiretti: “E’ riscossa del grano dopo l’addio a 1 campo su 5”

L’interesse per il grano italiano rappresenta una significativa inversione di tendenza dopo che nell’ultimo decennio è scomparso un campo di grano su cinque con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati ed effetti dirompenti sull’economia, sull’occupazione e sull’ambiente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della firma del Protocollo di intesa per il grano duro italiano da parte della ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, e Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo Barilla.

“Con la trebbiatura 2019 – sottolinea la Coldiretti – si è realizzato un raccolto di 6,7 miliardi di chili di grano, coltivati su quasi 1,8 milioni di ettari, rispetto ai circa 2,3 milioni di un decennio fa”. “Ma la domanda dei consumatori per la pasta ottenuta con il grano duro italiano – precisa la Coldiretti – sta spingendo verso linee di produzione di Made in Italy 100% con accordi per aumentare le coltivazioni in Italia. L’adesione ai contratti di filiera attraverso i quali i produttori seguono determinati disciplinari tecnici garantisce – precisa la Coldiretti – l’ottenimento di elevati standard quantitativi e qualitativi per il grano duro destinato alla pasta che e’ stato coltivato nel 2019 su 1,2 milioni di ettari per un raccolto di 4 miliardi di chili”.

“La regione con la maggiore produzione di grano duro in Italia – rileva la Coldiretti – è la Puglia con circa 900 milioni di chili distribuiti in 340.000 ettari. Segue la Sicilia con una produzione di circa 800 milioni di chili mentre piu’ a nord si trovano l’Emilia Romagna e le Marche, rispettivamente con circa 450 e 440 milioni di chili”.