Collaborazione CNG e ISPRA per la condivisione reciproca delle informazioni

Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) ha avviato con l’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA) una collaborazione per la condivisione reciproca delle informazioni. Da circa un anno, infatti, il Servizio Geologico d’Italia ha rinnovato e ampliato i contenuti del suo Portale (http://portalesgi.isprambiente.it/it) che rappresentano un considerevole patrimonio di dati raccolti in quasi 150 anni di storia.

Lo scopo del sodalizio è duplice e prevede da un lato di rendere accessibili online alla comunità dei geologi e dei cittadini, le circa 40 banche dati, la cui qualità e affidabilità è garantita da procedure di validazione opportunamente certificate e dall’altro di veicolare le attività del CNG attraverso la pubblicazione di articoli e la promozione di eventi, ampliandone la loro visibilità.