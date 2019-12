Colpito da un toro mentre lavora in allevamento: trauma cranico per un 22enne

Colpito da un toro, che lo ha spinto contro un muro, nell’azienda agricola in cui lavora. È successo questo pomeriggio a Montemercole, nel comune di Anghiari (Arezzo), zona dove sono presenti varie aziende agricole e allevamenti. L’uomo, un 22enne della zona, stava lavorando in azienda quando, per cause da accertare, è stato colpito dal toro. Subito soccorso è stato portato all’ospedale di Arezzo. Il 22enne ha riportato un trauma cranico ma è sempre stato lucido e vigile. Allertato l’elicottero Pegaso che è stato poi fatto rientrare per le condizioni meteo avverse.