Concorso Fondazione Bonduelle per progetti di ricerca partecipata su alimenti di origine vegetale

In occasione del 12° congresso della Fondazione Bonduelle, “la catena alimentare vegetale e la sostenibilità: una questione di equilibrio! ” Guillaume Debrosse, CEO del Gruppo Bonduelle, ha annunciato il lancio di un nuovo bando per la presentazione di progetti incentrati sulla ricerca partecipata. Il bando è quindi aperto a tutti i gruppi di ricerca accademica che lavorano sugli alimenti di origine vegetale e che vedono il coinvolgimento dei cittadini in prima persona.

Creata nel 2004, la Fondazione Louis Bonduelle ha come obiettivo quello di cambiare in meglio le abitudini alimentari nel rispetto del pianeta e dell’uomo. Di fronte alle monumentali sfide legate al settore alimentare, sia umane che ambientali, la Fondazione riafferma il suo sostegno alla ricerca, coniugando iniziative sul campo e ricerca scientifica.

È per questo che il 3 dicembre 2019, in occasione della dodicesima conferenza della Fondazione, Guillaume Debrosse ha lanciato ufficialmente un nuovo bando per la presentazione di progetti incentrati sulla ricerca partecipata. “Questa nuova metodologia di ricerca mira a far progredire le conoscenze scientifiche, mettendo al centro il cittadino che diventa allo stesso tempo sia stakeholder che beneficiario del progetto”, ha dichiarato Guillaume Debrosse. “In un contesto difficile, caratterizzato dall’emergenza climatica e da una popolazione in crescita, il modo in cui alimentiamo le persone deve cambiare e, oggi più che mai, l’alimentazione a base vegetale è al centro di queste sfide. Grazie a questo nuovo programma di finanziamento, la Fondazione Louis Bonduelle si impegna a promuovere le sue iniziative in ogni Paese in cui opera con lo scopo di far progredire le conoscenze scientifiche ed al tempo stesso guidare il cambiamento sociale”.

Il nuovo concorso intitolato “Ricerca partecipata per aumentare il consumo di alimenti di origine vegetale” è aperto e per inviare una proposta è sufficiente presentarla sul sito web della Fondazione entro il 29 febbraio 2020:http://www.fondation-louisbonduelle.org/it/presentare-un-progetto/

Si tratta di un modo nuovo per la Fondazione di sostenere progetti guidati da un nuovo tipo di ricerca collettiva composta da cittadini e ricercatori.

Una conferenza incentrata su un’alimentazione a base vegetale sostenibile

Oltre 120 esperti del settore hanno partecipato alla dodicesima conferenza della Fondazione Louis Bonduelle a Bruxelles. Le presentazioni di Wim de Vries1 (Università di Wageningen – Paesi Bassi), Benjamin Allès2 (Università di Parigi XIII), Armando Perez-Cueto3 (Università di Copenhagen – Danimarca) e Jacynthe Lafrenière4 (Università di Laval – Quebec) sono state ricche di spunti utili e hanno permesso ai partecipanti di venire a conoscenza del cambiamento alimentare che sta avvenendo in tutto il mondo e a comprendere meglio le sfide globali legate all’alimentazione di origine vegetale.

Premio alla ricerca 2019 assegnato a una studentessa di Lille

Christophe Bonduelle, Presidente della Fondazione Louis Bonduelle, ha consegnato il Premio alla Ricerca 2019 a Lucie Wiart, dottoranda dell’Università di Lille, la cui tesi di laurea “Consumo eccessivo di carne e alimentazione sostenibile: le alternative alla carne sono sostituti adatti? “, ha attirato l’attenzione della giuria. La studentessa riceverà un sostegno finanziario dalla Fondazione per completare il suo lavoro e portare a termine la sua ricerca.