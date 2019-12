Conferenza sul Clima COP25: il fallimento “un fatto gravissimo e sconcertante”

“Il fallimento della Conferenza sul Clima di Madrid è un fatto gravissimo e sconcertante. Erano molti anni che una conferenza internazionale su questi temi non registrava una simile conclusione. E’ purtroppo evidente che molti governi, dietro le parole e la retorica rituale, mantengono inalterata un’assoluta irresponsabilità anche a fronte di un’emergenza incombente e drammatica“: lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. “In questo quadro solo l’Europa può e deve farsi carico di guidare politiche capaci di contrastare subito e realmente i cambiamenti climatici, sia accelerando la marcia verso la neutralità climatica in tutti i Paesi dell’Unione, sia esercitando ogni pressione possibile nei rapporti internazionali. Questa deve diventare d’ora in poi la vera identità e la principale missione di una rinnovata Unione europea“.

La Conferenza sul Clima COP25 di Madrid si è chiusa con una intesa vaga in cui si esprime “la necessità urgente” di ridurre le emissioni da carbone: un accordo minimo, raggiunto al secondo giorno di estensione dei lavori che si sarebbero dovuti concludere venerdì.

I circa 200 Paesi firmatari dell’accordo di Parigi non sono riusciti a evitare il fallimento del summit: dopo due settimane di difficili negoziati e due ulteriori notti di trattative intense, nella sessione conclusiva hanno solo segnalato il “bisogno urgente” di agire contro il global warming, ma senza arrivare a un accordo su alcuni punti essenziali per rispondere all’emergenza climatica e agli appelli pressanti dei militanti ecologisti.

A pesare, in particolare, il mancato accordo sulle regole dei mercati internazionali di carbonio.

E’ stata raggiunta un’intesa di compromesso: vi è accordo sul fatto che quanto al taglio delle emissioni sarà necessario mettere sul tavolo nuove promesse, più ambiziose, entro la conferenza del prossimo anno a Glasgow, ma non si è trovato l’accordo sul mercato di carbonio e lo si è rinviato alla prossima riunione.