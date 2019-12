Conferenza sul Clima: al via oggi a Madrid la COP25

Al via oggi a Madrid i lavori della COP25, il vertice delle Nazioni Unite sul clima che riunirà nella capitale spagnola i negoziatori di quasi 200 Paesi. Le discussioni verteranno sulle misure da adottare per raggiungere l’obiettivo concordato con l’Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale.

La COP25 è stata organizzata all’ultimo minuto nella capitale spagnola, dopo il ritiro di Brasile e Cile.

I 25mila delegati saranno accolti all’Ifema, una fiera espositiva situata vicino all’aeroporto internazionale di Madrid.

“Time for action”: il momento d’agire. Lo slogan della 25ª riunione annuale delle Nazioni Unite sul Clima è chiaro: l’obiettivo principale è incoraggiare gli Stati firmatari a rivedere, entro la fine del 2020, il loro impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.